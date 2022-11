Buurtbewoners geëvacueerd na gaslek in Assebroek

Veertig omwonenden van de Tramstraat in Assebroek zijn donderdagnamiddag veiligheidshalve geëvacueerd na een gaslek.

In de Tramstraat in Assebroek is deze namiddag rond 16 uur een gaslek ontstaan tijdens graafwerken ter hoogte van de Residentie Durante. De middendrukleiding werd geraakt en meteen werd door de Brugse brandweer een perimeter ingevoerd. Ze deden de nodige metingen in de buurt. Een 40-tal bewoners van de appartementen werden gevraagd het gebouw te verlaten.

De brandweer zocht naar een opvangplaats in de buurt en ze kunnen terecht in het vlakbij gelegen gebouw van Sport Vlaanderen. De gasmaatschappij vorderde meteen een aannemer op om de nodige werken uit te voeren. Het gas werd intussen afgesloten uit veiligheid.

© (Foto SR)

Er moeten nu twee nieuwe putten gegraven worden om de gasleiding te kunnen herstellen. De werken kunnen nog enkele uren duren vooraleer de bewoners van het gebouw terug naar huis kunnen. De brandweer en de gasmaatschappij zijn met heel wat mensen ter plaatse. De politie zorgt voor het toezicht van de naleving op de perimeter. De brandweer informeerde de opgevangen bewoners. (SV/SR/JVM)