Buurtbewoners eventjes geëvacueerd na gaslek bij graafwerken in Steenstraat in Roeselare

Bij graafwerken in de Steenstraat in Roeselare ontstond donderdag iets voor 14 uur een gaslek. De bewoners van enkele aanpalende woningen moesten even hun woning verlaten.

Momenteel zijn er nabij de stedelijke basisschool De Brug langs de Brugsesteenweg grote werken bezig. De school krijgt onder andere een nieuwe sporthal, een groene speelplaats en een groene parking.

Evacuatie

In deze fase van de werken worden er onder andere graafwerken uitgevoerd langs de Steenstraat. Bij die graafwerken raakte een graafmachine donderdag kort na de middag een gasleiding waardoor er een gaslek ontstond.

De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse en beveiligde de omgeving. “De bewoners van de dichtstbijgelegen woningen hebben we uit voorzorg geëvacueerd”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele.

Schoolgebouwen

Voor de kinderen die lesvolgden in de achterliggende schoolgebouwen was er geen gevaar. Zij konden gewoon de lessen verderzetten.

Onder andere een bejaarde vrouw werd onmiddellijk opgevangen door de buren. Een medewerker van Fluvius werd opgeroepen om het gaslek te herstellen. Tot dat gebeurd was, bleef de Steenstraat afgesloten tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.