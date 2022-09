Buschauffeur zakt ineen op voetpad voor Roeselaarse school net nadat leerlingen uitgestapt zijn

Aan de Vikingschool, in het centrum van Roeselare, is een buschauffeur onwel geworden. Nadat de kinderen uitgestapt waren, zakte hij ineen op het voetpad. De man werd ter plaatse gereanimeerd in een tent van de brandweer en overgebracht naar het AZ Delta.

Iets na 12 uur kwam een bus toe aan de Vikingschool met leerlingen van de school. Volgens omstanders stapte de chauffeur als laatste uit de bus, maar zakte hij daarna in elkaar op het voetpad.

De hulpdiensten, waaronder een MUG, snelden ter plaatse om de man te reanimeren. Dat gebeurde eerst op het voetpad in een tent van de brandweer. Daarna verhuisden ze naar een lokaal in de school zelf. De directie van de Vikingschool bevestigt dat de buschauffeur werd overgebracht naar het AZ Delta, maar geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Of er kinderen getuige waren van het voorval, is niet duidelijk.