Buschauffeur Manfred (36) zakt ineen op voetpad vlak nadat kinderen waren uitgestapt en overlijdt in ziekenhuis

Aan de Vikingschool in het centrum van Roeselare is de 36-jarige buschauffeur Manfred Masschelein onwel geworden. Nadat de kinderen uitgestapt waren, zakte hij ineen op het voetpad. De man werd ter plaatse gereanimeerd in een tent van de brandweer en overgebracht naar het AZ Delta, waar hij later overleed.

Iets na 12 uur kwam een bus toe aan de Vikingschool met leerlingen die net zwemles hadden gekregen. Volgens omstanders stapte de chauffeur als laatste uit de bus, maar zakte hij daarna in elkaar op het voetpad.

De hulpdiensten, waaronder een MUG, snelden ter plaatse terwijl enkele leerkrachten, administratieve medewerkers en ouders de man de eerste zorgen toedienden op het voetpad. De hulpdiensten namen de reanimatie nadien over in een tent van de brandweer. Daarna verhuisden ze naar een lokaal in de school zelf. De buschauffeur werd overgebracht naar het AZ Delta, maar overleed er enkele uren later.

Tragisch incident

Of er kinderen getuige waren van het voorval, was niet meteen duidelijk. De school reageert alvast geschrokken op het incident en betreurt het overlijden van de chauffeur van de zwembus. De ouders werden op de hoogte gebracht met de boodschap dat de kinderen morgen in de klas hun verhaal kunnen doen, en dat ze steeds bereikbaar zijn voor vragen.

De 36-jarige Manfred Masschelein, afkomstig uit Geluwe en woonachtig in Roeselare, was al vele jaren chauffeur bij busverhuurbedrijf Coach Partners, het overlijden komt dan ook hard aan. “Dit is een heel tragisch incident, onze grootste zorg gaat nu uit naar de bijstand aan zijn familie”, klinkt het.

Rouwhoekje

Masschelein verzorgde het leerlingenvervoer van de Vikingschool in Roeselare en ook van BuSO Sint-Idesbald, die op sociale media het droevige nieuws deelde aan de leerlingen en ouders. ‘Vanmiddag vernamen we het plotse overlijden van Manfred Masschelein. Manfred was reeds vele jaren buschauffeur voor onze scholen vanuit Coach Partners. Als vaste chauffeur van bus 11 verzorgde hij het leerlingenvervoer voor hoofdzakelijk leerlingen van Ten Bunderen. Ter nagedachtenis van Manfred zal vanaf morgen een rouwhoekje ingericht worden aan het onthaal van de campus Ten Bunderen. We wensen de familie en wie Manfred nauw aan het hart lag veel sterkte toe.’