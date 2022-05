Burgemeester van Menen overweegt werken in Moeskroenstraat tijdelijk stil te leggen na tweede gaslek op een week tijd

Maandag voormiddag moest de brandweer uitrukken voor een gaslek in de Moeskroenstraat, het tweede voorval reeds in amper een week tijd. De burgemeester kwam ter plaatse en overweegt de werken tijdelijk stil te leggen.

Een nieuwe week, een nieuw gaslek in de Moeskroenstraat. Enkele dagen nadat de drukke toegangsweg al uren werd afgezet wegens een gaslek, mochten de hulpdiensten opnieuw uitrukken voor een lek op dezelfde plaats.

Evacuaties

“Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld en iedere woning binnen die perimeter werd preventief geëvacueerd”, klonk het bij zonecommandant Olivier Dorme.

“We spreken hier over een tiental huizen en een 12-tal bewoners. Na enkele uren was de situatie opnieuw veilig en mocht iedereen terug naar huis. De burgemeester werd, samen met de technische dienst, ter plaatse geroepen. Samen zullen ze moeten bekijken hoe het verder moet. Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat we om de paar dagen onze manschappen ter plaatse moeten sturen.”

Preventieve maatregelen

Menens burgervader Eddy Lust evalueert de situatie maar ondernam reeds preventieve maatregelen. “Het is een situatie die eigen is aan dergelijke werken, zoals we ook in onze buurgemeenten zien”, liet hij optekenen. “In het geval van de Moeskroenstraat liggen de gasleidingen blijkbaar niet diep genoeg.”

“Het is nu aan Fluvius om hier een gepaste oplossing voor te zoeken. Ondertussen overwegen we om de werken tijdelijk stil te laten leggen tot we veiligheidsgaranties krijgen.”

De Moeskroenstraat werd urenlang voor het verkeer afgesloten. Voertuigen werden via de Zuidstraat en de Grondwetstraat omgeleid.