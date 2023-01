Burgemeester van Hooglede: “Maandagochtend zitten we met het psychosociale team”

De verslagenheid in Roeselare en Hooglede is groot na het overlijden van Marnick Sioen en zijn zoon Aaron. Zij lieten zaterdag het leven na een CO-intoxicatie. De mama en de jongste zoon van het gezin mochten inmiddels het ziekenhuis terug verlaten. De toestand van de derde zoon is nog steeds kritiek.

Inmiddels werd er ook al met de scholen waar de drie zonen les volgen contact opgenomen. “Het gezin woont op de grens van Roeselare met Hooglede. Op grondgebied Hooglede, maar heel veel van hun leven speelt zich in Roeselare af.”

“Maandagochtend zitten we met het psychosociale team binnen de zone samen om te kijken wat we moeten doen om mensen die dicht bij de familie staan op te vangen”, aldus Frederik Demeyere, burgemeester van Hooglede.

In die gemeente ging gisterenavond de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door. Die werd overschaduwd door hetgeen er ’s ochtends gebeurd was. “Dit spijtige drama was het gespreksonderwerp. Vele mensen zijn geschokt na deze dramatische gebeurtenissen.”