Burgemeester reageert erg emotioneel op het leed die de gasexplosie heeft veroorzaakt: “Deze ramp zal Oostende nog lang met zich meedragen”

De solidariteit na de gasexplosie in Oostende is groot. Mensen bieden hun tweede verblijf aan en anderen willen dan weer inzamelingen doen. De bewoners van de getroffen straat zijn voorlopig nog steeds dakloos. Een erg emotionele burgemeester ging zaterdag nog een kijkje nemen aan de getroffen zone.

Auto’s vertragen, mensen stoppen met de fiets of blijven staan tijdens het wandelen: in Oostende is het een komen en gaan van mensen die een glimp willen opvangen van wat er zich donderdag heeft afgespeeld in het stadscentrum. Velen reageren vol ongeloof en zijn solidair met de getroffenen. Geert Dierick (52) en Veerle Daelemans (54) uit Dendermonde bijvoorbeeld.

Luttele seconden

Het koppel heeft een tweede verblijf in het centrum van Oostende en kwam kijken. “Dit is verschrikkelijk”, zegt Geert. “We hebben contact opgenomen met de stad om eventueel ons appartement af te staan aan iemand die voorlopig geen slaapplaats heeft. Voor die mensen moet dit momenteel een hel zijn. Die hebben geen dak meer boven hun hoofd hé. In enkele luttele seconden verandert heel hun leven.”

Chantal (58) woont in de Christinastraat, vlak naast het pand waar de ontploffing plaatsvond. Vrijdag mocht ze even binnen in haar appartement op de tweede verdieping. “De ramen zijn naar binnen geduwd, een terrasdeur ligt in mijn living bovenop mijn salontafel en de muren vertonen barsten”, zegt ze emotioneel.

Chaos alom

“Er wonen is onveilig. Maar het ergste is voor die gewonden. Ik heb het meisje horen huilen, ik heb die kraanman gezien… aangeslagen. Ik hoorde de hulpdiensten en was naar beneden gegaan om te kijken wat er gaande was. Daar hoorde ik dat het om een gaslek ging. Op het moment dat ik naar boven loop om mijn ramen dicht te doen, volgt die enorme knal. Chaos alom.”

Ook burgemeester Bart Tommelein kwam zaterdag nog een kijkje nemen ter hoogte van de ramp. Drie dagen nadat zijn stad opgeschrikt werd door een zware gasexplosie en daarbij drie mensen zwaargewond raakten, reageert hij nog steeds erg aangeslagen. “Het raakt mij vooral omdat ik de mensen pijn zie hebben”, reageert de burgemeester.

“Ik heb de ouders van het meisje aan de lijn gehad, ik heb gebeld met de partner van de politieman en ik heb met de broer van de brandweerman gepraat. Ik zie mensen die hun hele hebben en houden kwijt zijn. Mensen staan met tranen in hun ogen, zijn hun huis kwijt. Het project waar mensen met een beperking kunnen werken…”

Lange revalidatie

En dan krijgt de burgemeester het erg moeilijk. “Het is verschrikkelijk wat mijn stad en vooral de getroffen inwoners overkomt”, zegt de man in tranen. “Het doet pijn. Er is echter heel veel solidariteit in Oostende en ver daarbuiten. En dat doet dan weer deugd. Voor Friedl en de politieman wordt het een lange revalidatie. De brandweerman is ondertussen weer thuis. Deze ramp zal Oostende nog heel lang met zich meedragen.”

Vrijdagavond is Farys gestart met de herstellingswerken aan het waternet. Dat probleem is nu opgelost. Het water is voorlopig echter nog niet drinkbaar. Bewoners kunnen voorlopig flessenwater afhalen tussen 09.00 en 18.00 uur in de Ooststraat 71. Wellicht wordt er vanaf maandag terug drinkbaar water vrijgegeven. Zaterdagochtend liep ook de Gemeentelijke fase van het rampenplan af.

(JR/ Foto JR)