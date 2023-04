Buren slaan alarm nadat ze jongen (5) in dakgoot appartementsgebouw zien stappen

In de Hollebeekstraat in Tielt schrokken enkele bewoners zich dinsdagmiddag een hoedje toen ze een kleine jongen in de dakgoot van een appartementsgebouw zagen stappen.

Het 5-jarig kindje was via een raam uit het appartement geklommen. De buren verwittigden onmiddellijk de brandweer, maar die moest uiteindelijk niet ingrijpen. De jongen was via een ander raam het appartementsgebouw weer binnengeklommen en zat er rustig te spelen.