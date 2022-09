Buren even uit huizen na klein gaslek in woning

In de Pieter Max De Vloostraat in Kortemark ontstond donderdag in de voormiddag een klein gaslek in een woning bij elektriciteitswerken. Gevaar voor de omgeving was er niet maar enkele buren moesten even hun huis verlaten.

Het gaslek ontstond in de voormiddag toen een technicus elektriciteitswerken uitvoerde ter hoogte van de voordeur van de woning. Daarbij werd een lagedrukgasleiding doorboord en ontsnapte er wat gas. De technicus belde de hulpdiensten op waarna de brandweer, de politie en een ploeg van Fluvius ter plaatse kwamen.

Voor de omgeving was er geen gevaar en het lek kon door Fluvius snel tijdelijk gedicht worden. Enkele buren moesten preventief even hun woning verlaten en bleven op het plein vooraan wachten. Zij konden vlak voor de middag terugkeren. In de buurt ligt ook woonzorgcentrum Blijvelde en het Margareta Maria Instituut maar daar was er geen enkel gevaar. Nadat de woning grondig geventileerd werd konden de hulpdiensten terugkeren. (JH)