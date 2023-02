Brugge ontsnapt aan drama: topgevel van duizenden kilo’s dondert naar beneden op straat

Zaterdagavond is in de Philipstockstraat in hartje Brugge een topgevel van een gebouw uit 1735 naar beneden gedonderd. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Een paar geparkeerde auto’s raakten beschadigd door kleinere brokstukken maar niemand raakte gewond. Dit had zoveel erger kunnen zijn. Het was even voor 1 uur toen klanten van café Cambrinus een enorme knal hoorden en de straat even trilde. Toen ze buiten gingen kijken zagen ze dat de granieten topgevel van de woning recht tegenover het café naar beneden was gekomen.

De topgevel, goed voor een paar duizend kilo’s, lag midden op straat. Had er op dat iemand gepasseerd waren er zeker gewonden of doden gevallen. De brandweer kwam ter plaatse en ruimde zo goed als ze kon de brokstukken op. Dat lukte maar gedeeltelijk want sommige stukken wogen te zwaar om ze te verplaatsen. Er zal een hijskraan aan te pas komen om de straat weer vrij te maken.

Tot dat gebeurt is is er geen verkeer mogelijk in de Philipstockstraat. Het gebouw waarvan de gevel deels naar beneden gekomen is, is momenteel niet bewoond. Hoe zo’n groot stuk granieten gevel is kunnen loskomen en naar beneden vallen dient onderzocht te worden.