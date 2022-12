“Brokstukken vlogen uit de lucht en arbeiders liepen weg”: Noëlla (73) getuigt over gaslek voor haar deur

“Mo mens, ik heb verschoten! Zo’n knal!” De 73-jarige Noëlla Rubben bekomt woensdagvoormiddag in de bib van Poperinge na een plotse evacuatie uit haar woning door een groot gaslek met ontploffingsgevaar in centrum Poperinge. “Eén vonk kon leiden tot een vuurzee.”

“Ik dacht dat er een accident gebeurd was, keek meteen uit het raam en zag brokstukken uit de lucht vliegen en arbeiders weglopen”, getuigt Noëlla. “Ik durfde niet naar buiten en belde meteen mijn man. Ik moest naar het terras achteraan de woning om mezelf in veiligheid te brengen en om hem te kunnen verstaan. Het lawaai was oorverdovend. Zelfs daar kon ik het gas duidelijk ruiken.”

“Wij zijn de dichtste bewoners van dat gaslek”, zegt Frans Inion (74). Hij is de partner van Noëlla en was op dat moment niet thuis. “Ik heb woensdagochtend wel nog gezien hoe ze daar bij het kruispunt van de Veurne- en Doornstraat rioleringswerken aan het uitvoeren waren.”

Frans repte zich naar huis, maar intussen hadden de hulpdiensten een perimeter ingesteld en vond hij zijn vrouw bij andere geëvacueerde buurtbewoners in de bib, op een 200-tal meter van hun woning. De bibmedewerkers vingen hen op, samen met de lokale politie, en boden koffie en versnaperingen aan.

33 bewoners moesten geëvacueerd worden door het gaslek. © TP

“Mijn benen trillen nog van de shock en ik heb wat pijn aan mijn hoofd”, vertelt Noëlla. “Onze woning is pas vier jaar oud en heeft goeie ventilatie, waardoor het gas naar binnen gezogen werd. Op dat moment dacht ik er niet aan om al die klepjes dicht te doen.”

Een andere buurtbewoner is er erger aan toe. De 73-jarige man raakte bevangen door het gas in zijn woning, kreeg zuurstof toegediend en werd op een brancard vanuit de bib in een toegesnelde ambulance gezet voor een preventieve controle in het ziekenhuis.

“Ze doen allemaal wat ze kunnen”, aldus Noëlla, die van “geluk” spreekt. “Eén vonk kon leiden tot een vuurzee. Dat was mijn grootste vrees.”

33 buurtbewoners geëvacueerd

In totaal waren 33 buurtbewoners geëvacueerd naar de bib en het nabijgelegen woonzorgcentrum Huize Proventier, dat een tijdje zonder gas zat. Het lek ontstond in een middendrukleiding.

“We dringen er op aan om in de zone van het gaslek geen gebruik te maken van gsm of andere elektronische toestellen”, waarschuwden de hulpdiensten. Lokaal werd de elektriciteit een tijdje afgesloten uit voorzorg. Tegen 11.23 uur was het lek voorlopig gedicht en tegen 13.30 uur volledig hersteld. Kinderopvang IBO Hopsakee verhuisde woensdagnamiddag uit voorzorg naar jeugdcentrum De Kouter en alle scholen werden verwittigd. De bib kon in de namiddag wel opengaan zoals gepland. De brandweer controleerde alle huizen in de buurt.

Noëlla mocht als laatste bewoonster terugkeren. “Hoog tijd voor leukere dingen, zoals de feestdagen en mijn verjaardag op kerstavond. Mijn diepgelovige mama noemde me naar Kerstmis.” (TP)