Britse toeristen redden meisje uit de Leie: nauwelijks onderkoeld door warme temperatuur van water

Britse toeristen hebben zondagnamiddag in Kortrijk het leven gered van een vijfjarig meisje met een problematiek. De toeristen waren op stap, merkten het meisje op en konden haar uit het water halen. Dat meldt HLN.

De moeder van de kleuter was in de buurt op bezoek voor een vriendendienst. Ze had haar dochtertje mee. Het meisje ontsnapte echter even aan haar aandacht en glipte naar buiten. De moeder merkte dat op en alarmeerde de politie. Dat gebeurde rond 14.30 uur. Net dan zagen twee Britse toeristen hoe vlak bij het revalidatiecentrum aan de Reepkaai een klein meisje zich in het water van de Leie vastklampte aan een houten ponton. De toeristen daalden via een trap af naar het ponton en slaagden erin het meisje uit het water te halen.

Pluim van politie

De kleuter werd opgevangen in het revalidatiecentrum aan de Reepkaai. Dankzij de warme temperatuur voor de tijd van het jaar, en het feit dat het meisje niet al te lang in het water lag, raakte de kleuter nauwelijks onderkoeld. Het meisje werd wel voor controle overgebracht naar het ziekenhuis en herenigd met haar mama. De Britse toeristen kregen een pluim van politie en hulpdiensten voor hun tussenkomst.