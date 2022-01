Brandweermannen en duikers rukken massaal uit naar vaart in Veurne voor…. plastiek zak

Zondagavond rukten brandweerploegen van de korpsen van Veurne, De Panne, Nieuwpoort, Diksmuide en Koksijde-Oostduinkerke massaal uit naar een vaartje langs de Cesar Hollevoetstraat in Booitshoeke bij Veurne. Ook werden duikers naar de interventieplaats uitgestuurd.

In het vaartje langs een smalle landelijke weg werd een grote plastiek zak aangetroffen wat de hulpdiensten verdacht vonden. Bij nader onderzoek ging het om een grote zak met opgerold en gebonden plastiek en nog wat andere rommel te gaan.

De inhoud van de zak werd gecontroleerd en de interventie kon na één uur worden afgerond. Of er nog ander bezwarend materiaal in de zak aanwezig was is nog niet bekend.

(JT)