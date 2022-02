Brandweer Westhoek kreeg tijdens storm Franklin 87 oproepen te verwerken

De laatste van de zogeheten ‘drielingenstorm’, Franklin genaamd, zorgde maandag gelukkig voor minder overlast dan Eunice vrijdag. Toch kreeg de brandweer Westhoek maandag nog minstens 87 oproepen binnen. “Sinds vrijdag staat de teller al op 2.650 oproepen en werd non-stop doorgewerkt”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

De voor de brandweerzone ongezien cijfers zeggen alles. Al vier dagen lang zijn de manschappen van brandweer Westhoek bezig met het verwerken van honderden oproepen. Terwijl Eunice vooral vrijdag voor een record aan oproepen zorgde, die ook dit weekend verder afgewerkt werden, bleef het maandag tijdens de doortocht van storm Franklin rustiger.

“Om 16 uur kreeg de brandweer Westhoek in totaal 87 oproepen binnen”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “Daarvan stonden op dat moment nog 19 interventies open. De aard van de oproepen was vooral dezelfde als die van de voorbije dagen. Het ging vooral om omgevallen bomen, weggewaaide takken, dakpannen en zo verder. In totaal kreeg onze zone sinds vrijdag 2.650 oproepen te verwerken. De manschappen zijn dan ook non-stop bezig geweest. Het onafgebroken werken zorgde er ook voor dat maandag tegen de middag nog maar 1 procent van de oproepen meer in de wachtrij stond. We probeerden iedereen zo snel mogelijk te helpen en zijn daar ook in geslaagd. Wie toch nog hulp nodig heeft, vragen we om nog even te wachten.”

Weinig grote incidenten

In tegenstelling tot vrijdag bleven grote incidenten tijdens storm Franklin wel uit. Er was minder schade en er vielen geen gewonden. In de Groenestraat in Izenberge bij Alveringem zorgden de rukwinden wel voor veel brokstukken. Daar waaiden dakpannen van een huis en dakplaten van hangaars met paardenstallen weg. Er stortte ook een gevel in. De brandweer had daar veel werk om losliggende zaken te verwijderen en de slaapkamers in de woning te weerhouden van waterinsijpeling.

Zowel in Ieper als in Diksmuide zorgen omgevallen bomen voor hinder. In Poperinge dreigden de bomen van school campus Rekhof om te vallen en in Diksmuide lag een boom op de omheining van kinderdagverblijf Prutske. Ook in de Augustijnenstraat in Ieper vernielde een boom het tuinhuis van een kleuterschool. In de kustgemeenten ging het vooral om weggewaaide dakpannen en losse schouwen, zowel in De Panne, Nieuwpoort als Koksijde. (JH)