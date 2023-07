Brandweer verwijdert afgekraakte tak van elektriciteitskabel

De brandweer van Houthulst/Merkem moest dinsdagmiddag uitrukken naar Merkem voor een probleem met een elektriciteitskabel.

Een passant die even voor 14 uur passeerde in de Hageputstraat tussen Merkem en Langemark-Poelkapelle merkte op hoe een elektriciteitskabel aan het doorhangen was. De oorzaak werd hogerop gevonden. Op een vijftal meter hoogte was een grote tak van een boom afgekraakt en op de elektriciteitskabels beland. Wanneer dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De brandweer ging ter plaatse om de zware tak, met een doorsnede van vijftien centimeter, te verwijderen. Dat lukte vlot en tot een stroompanne in de buurt kwam het niet. (JH)