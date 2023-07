Brandweer uurtje bezig met redden van schaap dat tussen riet van IJzer vastzit

De brandweer van Zuid-IJzer was dinsdagmorgen een uurtje in de weer om een schaap van de verdrinkingsdood te redden in de IJzer in Stavele, bij Alveringem. Het dier was in het water gesukkeld en bleef door zijn dikke wollen vacht vastzitten tussen het riet.

Een fietser die dinsdagochtend vroeg voor 8 uur op het jaagpad in Stavele reed, zag het dier sukkelen in het water. Langs het jaagpad graast al lang een kudde schapen en zo zorgen ze voor natuurlijk onderhoud. Heel regelmatig waagt een schaap zich echter wat te ver en sukkelt zo in het water. De brandweer moet elk jaar wel eens één of meerdere reddingsacties uitvoeren.

Ook dinsdagochtend sukkelde een schaap in het water en raakte er niet meer uit. Door de dikke wollen vacht waartussen flink wat water zat, kwam het dier vast te zitten in het riet. Het dier kon er onmogelijk uit. Brandweerpost Zuid-IJzer, dat het dichts bij zit, ging ter plaatse en liet een brandweerboot overkomen. Die werd in het water gestoken aan de brug en zo werd tot bij het dier gevaren. Met vereende krachten werd de viervoeter in de boot getild en daarna op het jaagpad terug vrijgelaten bij de andere dieren. Het schaap stelt het goed. De brandweerinterventie nam in totaal een uurtje tijd in beslag. (JH)