Brandweer urenlang in de weer om 34 varkens uit aalput te redden in Moorslede

In Moorslede is de brandweer dinsdag urenlang in de weer geweest om 34 varkens uit de aalput van een varkensstal te redden. Bij de operatie waren zo’n 20 brandweermannen betrokken.

Na de doortocht van drie stormen op evenveel dagen was de brandweermannen van de zone Midwest geen rust gegund. Dinsdagochtend liep de melding van een landbouwer binnen dat 34 varkens door de betonnen roosters van hun varkensstal waren gezakt in de Tuimelaarstraat in Moorslede. Een paal bleek het te hebben begeven waardoor twee roosters in de aalput stortten. Voor de brandweer de start van een urenlange reddingsoperatie.

“Drie ploegen van 4 man wisselden elkaar telkens na een half uur af met persluchttoestellen in de aalput om de dieren naar een opening te drijven”, legt Filip Louagie van de brandweer uit. “Daar werden ze met hulp van een elektrisch hijstoestel op het droge gehesen. Een heel karwei.”

Betonvloeren van varkensstallen zijn zeer gevoelig aan aantasting door zuren, zoals ammoniak. Het tast de druksterkte van het beton aan waardoor de vloer het na jarenlange blootstelling het kan begeven. In dit geval was het een steunpaal van twee betonnen roosters die het begaf. (LSi)