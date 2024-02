Brandweer uren in de weer om varkens uit mestput te redden in Alveringem: voor viertal komt hulp te laat

Op een landbouwbedrijf langs de Nieuwe Herberg in Alveringem zijn donderdagavond zeven varkens in de beerput beland. Drie varkens konden gered worden, voor een viertal kwam alle hulp te laat.

Een landbouwer uit de straat Nieuwe Herberg merkte rond 18.30 uur op hoe een deel van de roostering in een varkensstal was weggezakt. Door het gat vielen zeven varkens naar beneden waar ze in de mestput onder de vloer waren beland.

Dierenreddingsteam

Onbegonnen werk voor de landbouwer én voor de brandweerpost Lo-Reninge, die als eerste ter plaatse kwam, om het dier met verenigde spierkracht naar boven te krijgen. Dus werd de hulp ingeroepen van een speciaal dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek, waarna leden van posten Diksmuide, Leke en Veurne ter plaatse kwamen.

De vloeibare mest moest eerst overgepompt worden, alvorens de varkens eruit gehaald konden worden. Met vereende krachten konden uiteindelijk drie varkens van een gewisse dood gered worden. Na een drietal uur was de interventie afgelopen.