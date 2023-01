Brandweer twee dagen in de weer met olie opruimen in Kortemark

De brandweer van Kortemark was vrijdagmiddag voor de tweede dag op rij enkele uren in de weer om een grote hoeveelheid olie van enkele straten te ruimen in het centrum van Kortemark. Donderdagavond waren ze er al aan de slag met detergenten en de sproeimachine… waarna er wat sneeuw viel en al het werk teniet deed.

Donderdagavond rond 17.20 belde een trucker naar de hulpdiensten. Hij was net met zijn vrachtwagen in de Oudstrijderslaan gepasseerd toen een leiding met hydraulische olie het begaf in het voertuig. Dat had hij echter niet meteen gezien. Het gevolg was dat er een grote hoeveelheid olie op de baan terechtkwam.

Besmeurde straten

Niet alleen de Oudstrijderslaan lag zo besmeurd, ook een deel van de Koutermolenstraat, de Handzamestraat en de Sneppestraat. De politie ging ter plaatse voor de nodige vaststellingen, waarna twee ploegen van de brandweer donderdagavond aan de slag gingen om alle olie op te ruimen. Ver hoefden ze daarvoor niet te rijden, want de brandweerkazerne ligt op de hoek van de Oudstrijderslaan.

Sneeuw doet werk teniet

Nadat de brandweer donderdagavond met detergenten en de sproeimachine al lange tijd bezig was, bleek vrijdag dat al hun werk voor niks was geweest. “Kort nadat we klaar waren, is het licht beginnen sneeuwen”, klinkt het bij de brandweer. “Daardoor konden de detergenten niet voldoende inwerken en bleef ze wat onder de sneeuw kleven. De olie bleef zo liggen. Met als gevolg dat er daarna weer meer passage was in de straten en in de wijk waardoor de olie nog veel meer verspreid werd dan donderdag. Het gaat om een grote hoeveelheid in verschillende straten. Deze keer lossen we het op met absorberende korrels. Omdat het een om een grote klus ging, moesten we nog extra zakken gaan halen in het magazijn in Diksmuide.”

De brandweer was vrijdag opnieuw enkele uren aan de slag om alles in te borstelen. (JH)