Brandweer tijd in de weer met opruimen olie van sproeimachine in Stavele

De brandweer was woensdagochtend een tijdlang bezig met het opruimen van een fiks oliespoor in Stavele, bij Alveringem. Een sproeimachine kreeg er af te rekenen met een defect.

Het was de landbouwer van de sproeimachine zelf die woensdagochtend het oliespoor opmerkte. De man reed met het landbouwvoertuig in de Zwanestraat in het centrum van Stavele komende van het dorpsplein. Toen hij ter hoogte van de vrije basisschool ‘t Zwanenest kwam, zag hij dat er door een technisch defect hydraulische olie lekte op straat. Het landbouwvoertuig werd aan de kant gezet. Het bleek inmiddels al over een spoor van ruim 400 meter lang te gaan.

De brandweer kwam ter plaatse en moest versterking oproepen van een extra tankwagen en autopomp om het goedje op te ruimen. Die klus nam een zekere tijd in beslag. Het verkeer in de dorpskern van Stavele was daardoor een tijdje gestremd. (JH)