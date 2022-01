Brandweer rukt uit om meeuw met gebroken vleugel te redden

De brandweer van Koksijde moest vrijdag rond de middag uitrukken naar Koksijde-Bad om een dier in nood te gaan helpen.

Alerte burgers hadden een meeuw in moeilijkheden gezien in de Orchideestraat ter hoogte van de Zeedijk. Het bleek dat de vogel een gebroken vleugel had en niet meer weg raakte.

De brandweer ging ter plaatse en het dier met een net vangen. Daarna werd het in een box gestopt en meegenomen naar de kazerne. Van daaruit werd het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende verwittigd die het dier kwam ophalen voor verzorging.

(JH)