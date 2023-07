Brandweer rukt uit in Wevelgem nadat man uitglijdt op dak en valt: “’t is ne vree mens, oeze Joël!”

Woensdagvoormiddag werd de brandweer naar de Wevelgemse Weverijstraat geroepen, nadat een tachtiger vast kwam te zitten op zijn dak. Uiteindelijk bleek het te gaan om een valpartij, waaraan het slachtoffer enkel een pijnlijke rug overhield.

“’T is ne vree mens, oeze Joël!” De buren reageren opgelucht nadat de man in de ziekenwagen de eerste zorgen toegediend kreeg. “Om een of andere reden besloot hij vandaag op zijn plat dak te kruipen om de boel er te gaan poetsen. We vroegen hem nog of wij het niet moesten doen, maar hij stond erop zijn spreekwoordelijke plan te trekken. Onze woorden waren nog niet koud of we zagen hem uitglijden waarna hij bleef liggen op het dak.”

Rechtgeklauterd

De buren belden meteen de brandweer, die op hun beurt eveneens gespecialiseerde eenheden ter plaatse stuurden. “De man, een kranige tachtiger, kwam inderdaad ten val op zijn plat dak”, liet de officier ter plaatse optekenen. “Toen wij ter plaatse kwamen hebben we enkel de voordeur moeten openen zodat de mensen van de MUG naar binnen konden. Het slachtoffer in kwestie kon zelf recht klauteren en we moesten dus geen bijzondere hulp verlenen.”