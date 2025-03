Brandweer ruimt zwaar modderspoor op, tot landbouwer het overneemt

De brandweer van Diksmuide was woensdagochtend een uur in de weer met het opruimen van een zwaar modderspoor in de Warmoesstraat in Diksmuide. Toen de politie ter plaatse kwam werd ook de landbouwer gevonden, die er aan het werk was. Hij nam het over van de brandweer en beloofde alles op te ruimen.

Even na 9 uur liep de melding binnen bij de hulpdiensten van het modderspoor in de Warmoesstraat in Diksmuide. Dat is een smalle landelijke baan waar wel vaker modder ligt. Er staat dan ook een bord dat wijst op het gevaar van de modder. De straat ligt dan ook tussen de velden waar landbouwers aan het werk zijn. Veel verkeer passeert er niet, het gaat vooral om plaatselijk verkeer en fietsers. Voor hen was het evenwel erg gevaarlijk rijden want de straat lag volledig vol met modder en dikke aardkluiten.

De brandweer begon alles op te ruimen en riep daarvoor versterking in. Wel was het wachten op de terugkeer van de landbouwer, want als diens werkzaamheden nog niet afgelopen waren had opruimen weinig zin. Ondanks het mooie weer liggen de velden er nog steeds nat en zwaar bij. Dat er modder op de weg lag, was dan ook vrij onoverkomelijk. Toen de politie ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen werd ook de landbouwer aangetroffen. Die nam het over van de brandweer en beloofde de weg te reinigen met water. (JH)