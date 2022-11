Brandweer ruimt vervuiling aan fietsoversteekplaats in Esen op

De brandweer van Diksmuide moest woensdag op het middaguur uitrukken naar de rotonde in de Eikhofstraat in Esen, bij Diksmuide. Daar werd een vervuiling op de weg ontdekt.

Omstreeks 12 uur kwam de melding binnen dat er een dunne zwarte substantie lag in de Eikhofstraat, vooral ter hoogte van de oversteekplaats voor de fietsers aan de rotonde. Eerst werd gedacht dat het om een oliespoor ging, maar bij controle bleek de zwarte substantie wellicht restanten te zijn van vloeibare mest. De brandweer zette de schuimlans in om het goedje van de weg te krijgen en gebruikte daarna veel water om de weg terug te reinigen. Tot ongevallen kwam het gelukkig niet. Het verkeer en passerende fietsers ondervonden even hinder van de interventie. (JH)