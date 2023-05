Brandweer ruimt twee grote sporen van mest op in Diksmuide: “Vervuiler wist hier wellicht niets van”

Het rook dinsdagavond niet zo fris in het centrum van Diksmuide. In de IJzerlaan, in het centrum, lag over een afstand een grote hoeveelheid vloeibare mest en ook in een andere straat werd mest aangetroffen. De politie spoort de vervuiler op.

Het waren passanten die rond 21 uur de hulpdiensten belden omdat de IJzerlaan in het centrum van Diksmuide er zwaar vervuild bij lag. Er lag een zwarte substantie verspreid over de hele breedte van een rijvak in de richting van Kaaskerke. De brandweer kwam ter plaatse en ontdekte dat het om een vrij aanzienlijke hoeveelheid vloeibare mest ging. Die lag uitgestrekt over een groot stuk van de IJzerlaan en N35. Het spoor liep van de Koning Albertstraat tot over de brug over de IJzer.

Onwetendheid

Vermoedelijk ging het om een tractor met aalkar waarvan het afsluitventiel een defect vertoonde en zo de vloeibare mest kon lekken. “Maar zeker zijn we dat niet aangezien we nog geen spoor hebben naar de vervuiler”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “De vervuiler bleef niet ter plaatse, maar mogelijk wist de chauffeur niet dat hij mest aan het lozen was. Later hebben we ook in de Vladslostraat en Esenweg nog een mestspoor aangetroffen. Dat is wellicht van dezelfde vervuiler. Voorlopig meldde ook nog niemand zich als getuige.”

De brandweer had dinsdagavond de handen vol om alle mest op te ruimen. Voor weggebruikers was het een tijdlang opletten. De mest verspreidde niet alleen een onaangename geur, maar was ook gevaarlijk glad. (JH)