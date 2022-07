Brandweer ruimt spoor van dierlijk vet op

De brandweerlui van Brandweer Westhoek hadden afgelopen vrijdagavond de handen vol met het opruimen van tientallen kilometers wegdek. “Het gaat om een spoor van dierlijk vet”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Het spoor situeerde zich vanaf de Franse grens onder meer op de Westhoekweg en ringwegen van Poperinge en Ieper, en op de Brugseweg in Langemark-Poelkapelle. “Tot over Poelkapelle en op het grondgebied van politiezone RIHO”, aldus Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. Tegen middernacht was het spoor opgeruimd. (TP)