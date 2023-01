Brandweer ruimt oliespoor van tien kilometer tussen Alveringem en Lo

Brandweer Westhoek post Lo-Reninge moest zaterdagnamiddag uitrukken om een kilometerslang oliespoor op te ruimen. Dat strekte zich uit van Alveringem tot in het centrum van Lo.

“Het was een dunne laag mazout of olie”, zegt brandweerkapitein Guido Snick van de brandweerpost Lo-Reninge. “Het startte in de Putstraat in Alveringem en liep onder meer via Fortem, de Oudekapellestraat, Ashoop, Kruisstraat, Ooststraat en Hogebrugstraat tot in Lo, in totaal ongeveer tien kilometer.”

Omdat het over zo’n lange afstand ging, riep de brandweerpost Lo-Reninge extra hulp in van een tankwagen van de brandweerpost Houthulst. De vervuiling komt vermoedelijk van een landbouwvoertuig. De politie onderzoekt de zaak. (KVCL)