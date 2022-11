Brandweer ruimt modderspoor op in Noordschote

De brandweer van Lo-Reninge rukte woensdag in de voormiddag uit om een modderspoor van de weg te ruimen in Noordschote.

Het was omstreeks 10.30 uur toen passanten in de landelijke Noordooststraat in Noordschote melding maken van een groot modderspoor op de weg. Het leidde tot gevaarlijke toestanden. Een landbouwer had er in een veld de bieten geoogst en liet daarbij het modderspoor achter. Er stonden ook geen waarschuwingsborden die de modder aangaven en waaruit zou blijken dat het oogsten nog niet afgerond was.

De brandweer ruimde met de sproeiwagen en borstels de modder op. Politiezone Spoorkin kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om de vervuiler te proberen achterhalen. (JH)