Brandweer ruimt mestspoor op in in Merkem

De brandweer werd maandagavond opgeroepen om een mestspoor op te ruimen in Merkem bij Houthulst.

De melding bij de hulpdiensten liep even voor 19 uur binnen. Een voorbijganger had een deel vloeibare mest gezien op het kruispunt van de Beversluisstraat met de Iepersteenweg in Merkem. Vermoedelijk verloor een tractor met aalkar een deel van de mest bij het afdraaien op het kruispunt toen de afsluiting van de aalkar even open kwam te staan.

De brandweer kwam snel ter plaatse en moest de sproeiers van de tankwagen inzetten om alles vrij te maken. De mest was over een afstand van enkele tientallen meters zowel op de rijweg als het fietspad terecht gekomen. De interventie kon vrij snel geklaard worden. (JH)