Brandweer ruimt lang oliespoor op in Bovekerke, onderzoek naar veroorzaker loopt

De brandweer van Koekelare was donderdagochtend een tijdlang in de weer om een lang oliespoor op te ruimen. Het oliespoor werd ontdekt in de Vladslostraat in Bovekerke en strekte zich honderden meters uit richting het centrum tot voorbij de school.

De politie Polder ging eerst langs voor de nodige vaststellingen en verwittigde daarna de brandweer, die alles kwam opruimen. Er loopt een onderzoek naar de veroorzaker. (JH)