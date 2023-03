Brandweer reinigt olie- of mazoutspoor in Leopoldsvaart in Damme

Zaterdagmorgen werd in de Leopoldsvaart in Oostkerke bij Damme een olie- of mazoutspoor vastgesteld. Tussen de Koolkerksesteenweg en de Sifon dreef er over een afstand van een paar honderd meter olie of mazout op het water.

De brandweer kwam ter plaatse om het goedje te neutraliseren, dat gebeurde met een afbreekbaar detergent. Hoe de olie of mazout in de vaart is terecht gekomen is onduidelijk. Vermoed wordt dat dit in een kleinere beek werd geloosd en zo in de vaart terecht is gekomen.

De politie stelde een proces-verbaal op en probeert de vervuiler op te sporen.