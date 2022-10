Brandweer reinigt bijna heel het centrum van Ieper na lang oliespoor: “Nog nooit zoveel besmeurde straten gezien”

Menig Ieperling nam vrijdag schuim en zeepgeur waar in de binnenstad, nadat tankwagens van de brandweer tientallen straatjes hadden gereinigd. Een vuilniswagen had door een defect een kilometerslang oliespoor getrokken door de stad. “Zoveel besmeurde straten heb ik hier nog nooit gezien”, klonk het.



“Het was een wakkere burger die vrijdagmorgen de technische dienst van Ieper contacteerde over een oliespoor bij het Zaalhof in de binnenstad”, zegt diensthoofd Stijn Fertin. “Een medewerker ging een kijkje nemen en zag dat het spoor nog veel verder liep.”

De brandweer van de zone Westhoek werd rond 9 uur gecontacteerd om het spoor snel en grondig op te ruimen. “Dat moet, want zeker bij regenval kan het wegdek door de olie gevaarlijk glad worden”, aldus Rik Vandekerckhove, majoor en overste van de Iepers brandweerpost.

Ook het milieu moest worden beschermd. “De olie kan afspoelen en via waterontvangers en het rioleringsstelsel in open water belanden, zoals de vestingen of het Ieperleekanaal. Daarom speelden we kort op de bal”, stelt Fertin, die verrast was door de omvang van het spoor. “Het was werkelijk straat in, straat uit, in een groot deel van de binnenstad. Zoveel besmeurde straten heb ik hier nog nooit gezien.”

Niet schadelijk

Het spoor was meer dan tien kilometer lang waardoor een tankwagen van brandweerpost Ieper niet voldoende bleek om alles op te ruimen. “Door de uitgestrektheid moesten we versterking vragen van een tweede tankwagen uit de brandweerpost in de naburige gemeente Zonnebeke”, vertelt majoor Vandekerckhove nog.

In totaal had de brandweer 24.000 liter water nodig en 1.400 liter reinigingsproduct, dat niet schadelijk zou zijn voor het milieu, noch voor de wagen.

“We dachten eerst dat het stookolie was, maar verder onderzoek wees uit dat het ging om hydraulische olie”, aldus nog Vandekerckhove. “Op de kaart bleken de vele vervuilde straten overeen te komen met de route die de vuilniswagen vrijdagochtend aflegde voor de ophaling van pmd.”

Technisch defect

Dat vermoeden werd bevestigd tijdens een bezoek van brandweer en politie aan het betrokken bedrijf. “De oorzaak was een technisch defect onderaan de vuilniswagen”, aldus nog de brandweer. “We zijn uiteindelijk zeker vier uur aan het werk geweest om de binnenstad te reinigen met het product dat de olie neutraliseert en oplost.”

“Ieper ruikt weer lekker fris en oogt weer mooi”, zegt Stijn Fertin van de technische dienst nog. “Dankzij de verenigde krachten van de verschillende diensten.” (TP)