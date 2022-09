Brandweer redt zeug van 180 kilogram uit ingestorte mestkelder in Bovekerke

De brandweer en het speciale dierenreddingsteam rukten woensdagavond uit om een zeug van 180 kilogram zwaar uit een ingestorte mestkelder te redden in Bovekerke. Met vereende krachten kon het dier bevrijd worden.

Het was rond 19 uur toen een landbouwer van een bedrijf in de Middelstraat in Bovekerke bij Koekelare merkte dat de roostering in een varkensstal was ingestort. In de stal zaten vier varkens. Een varken donderde naar beneden in de mestkelder want daar was de vloer volledig weggezakt. Drie andere varkens konden op de verzakte vloer blijven staan en vielen niet in de mestkelder.

Uit de put gehesen

“We concentreerden ons eerst op het redden van de vier varkens die niet in de put waren gevallen”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe die met het speciale dierenreddingsteam (DRT) ter plaatse kwam. “Eenmaal die varkens weg waren, konden we de zeug van 180 kilogram zwaar bevrijden. Dat dier kon vrij rondlopen onder de roostering. We hebben het dier moeten opjagen tot in een hoek waar we het riemen onder de borst konden steken. Met een verreiker kon het varken zo uit de put worden gehesen.” Alle varkens maakten het na hun bevrijding goed. (JH)