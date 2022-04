Brandweer redt vrouw uit Leie in Menen

Woensdagavond kwam een dame in de Leie terecht, ter hoogte van de Westkaai in Menen. De brandweer slaagde erin de vrouw te redden, waarop ze naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Het waren een vader en zijn zoon die de dame opmerkten. “Wat een geluk dat er nog steeds wat daglicht was want mocht het donker zijn geweest, dan had niemand haar gezien”, zucht schepen Mieke Syssauw, die eveneens ter plaatse kwam.

Bij bewustzijn

In een recordtijd stormden verschillende brandweerploegen, duikeenheden inclusief, ter plaatse. De duikers slaagden erin de dame boven water te houden, terwijl collega’s met de ladderwagen een brug over de Leie vormden. De drenkelinge werd bij bewustzijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorgen.

Het tafereel trok heel wat aandacht van voorbijgangers, die op de brug van de Rijselstraat verzamelden om de redding te filmen.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.