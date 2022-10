In de Sparrenstraat in Assebroek-Brugge is vrijdagnamiddag even voor 17 uur een man die aan het dak aan het werken was ten val gekomen.

De man verwondde daarbij zijn enkel en kon niet meer op eigen kracht naar beneden. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om de onfortuinlijke man van het dak te halen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens de evacuatie was de straat even afgesloten voor het autoverkeer.