Brandweer opgeroepen voor ammoniaklek bij Grandeco: omgeving Wakkensesteenweg afgesloten

Bij muurdecoratieproducent Grandeco in de Wakkensesteenweg in Tielt vond maandagavond een kleine explosie plaats, waardoor mogelijk de schadelijke stof ammoniak is vrijgekomen. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie op te volgen.

De brandweer werd maandagavond omstreeks 18 uur opgeroepen naar de Wakkensesteenweg in Tielt. Bij Grandeco, een bedrijf dat muurdecoratie zoals behang produceert, had namelijk een kleine explosie plaatsgevonden, waarbij mogelijk schadelijke stoffen waren vrijgekomen.

“Die explosie is ontstaan in een premixketel, het ging dus om een heel kleine en erg lokaal incident”, zegt Patrick Molemans, zaakvoerder van Grandeco. “Daar zat een mengeling in waaruit schadelijke dampen konden vrijkomen, dus hebben we meteen een interventieteam opgeroepen om de gevolgen te beperken.”

Alle werknemers werden zo spoedig mogelijk geëvacueerd, iedereen raakte veilig en ongedeerd uit het gebouw. Een team van gaspakdragers trad nadien binnen in het gebouw om de situatie te evalueren en op te lossen. Omstreeks 21 uur slaagde de brandweer erin om het product volledig te neutraliseren. De dampen hebben zich ook niet kunnen verspreiden buiten het bedrijf, waardoor ook de omgeving intussen opnieuw veilig werd verklaard.

“Intern zou alles binnenkort ook volledig in orde moeten zijn”, zegt Molemans. “De brandweer blijft nog even ter plaatse om alle ruimten te ventileren, waardoor de schadelijke stoffen, als die er al zijn, snel verdwenen zullen zijn. We hebben onze nachtploeg moeten afzeggen, maar dinsdag zullen de werkzaamheden normaal gezien volledig opnieuw kunnen opstarten.”

Om de brandweer alle ruimte te geven om de situatie op te lossen en om de veiligheid van de buurt te garanderen, werd de hele site rondom Grandeco een tijdlang afgesloten. Ook de Wakkensesteenweg was vanaf het kruispunt met de Tenhovestraat niet meer toegankelijk. (CS)