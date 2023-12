De brandweer van Kortemark was woensdagochtend een tijdlang bezig met wateroverlast in Werken.

In een doodlopend stuk van de Oude Vladslostraat was een beek buiten haar oevers getreden door de regenval. Dat zorgde ervoor dat een stuk van enkele honderden meters van de straat overstroomd was en buurtbewoners last kregen. De straat was even onbereikbaar. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen. (JH)