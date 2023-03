Brandweer moet vrouw redden die gekneld zit met vinger in caravan

Zaterdag werd hulpverleningszone Fluvia naar Bellegem gestuurd voor een niet-alledaagse interventie. Een dame zat er immers met haar vinger gekneld en kon geen kant meer uit.

Een weekend dat zonder twijfel een plaatsje zal krijgen in de geschiedenisboeken van de brandweer. Zaterdagnamiddag werden ze naar de Bellegemse Johanna Decosterestraat geroepen, nadat een dame er hopeloos vast kwam te zitten.

Frame loszagen

“Bij het werken met de vijzel, dat is de pomp die aan het voorste wiel van een caravan zit, kwam het slachtoffer met haar pink volledig vast te zitten”, klonk het bij de hulpverleningszone. “We hebben dan wel procedures en standaard reacties voor heel wat tussenkomsten, dit was voor ons toch ook iets nieuws. Hier zijn we dan in nauw overleg met de MUG-arts verder gegaan. Helaas zat er niet veel anders op dat het volledige frame los te zagen en de dame in kwestie op die manier naar het ziekenhuis over te brengen. Daar werd het gevaarte, onder verdoving natuurlijk, verwijderd. Hoe het met de vinger van de dame is gesteld, weten we helaas niet.”