Brandweer moet voor tweede keer in drie dagen tijd kudde koeien aan IJzer redden

Een kudde wispelturige koeien die in een weide grazen vlakbij de IJzer in Diksmuide hebben de brandweer al voor de tweede keer in drie dagen tijd werk bezorgd. Donderdagmiddag moest de brandweer opnieuw uitrukken om ze van het water weg te halen.

Zowel dinsdag als donderdag kort na de middag moest de brandweer uitrukken naar een weide langs de IJzerdijk, aan de overkant van de Sint-Jacobstraat in Diksmuide. Telkens was het een passant die op de IJzerdijk reed die zag dat de koeien in of aan het water zaten, waar ze niet thuishoren. Dinsdag ging het om een meute van zeven koeien waarvan sommige tot aan de buik in het water zaten.

11 koeien

De brandweer reed zo dicht mogelijk ter plaatse via een jaagpad, maar moest nog een stuk te voet afleggen om tot bij de koeien te komen. Bij het zien van de brandweer kropen de koeien zelf uit het water, al hadden sommige daar wat extra stimulans voor nodig. Donderdag, alweer kort na de middag, bleken er zelfs 11 koeien aan het water te zitten. Opnieuw kwam de brandweer ter plaatse om de dieren van bij het water weg te halen om te voorkomen dat ze zouden verdrinken.

Omheining kapot

Na enige tijd kon de hele kudde weggejaagd worden en opnieuw naar hun weide worden gedreven. Dinsdag bleken ze ontsnapt te zijn doordat de omheining stuk was. Die omheining bleek ook donderdag weer stuk te zijn, of de landbouwer had het euvel nog niet hersteld. Het is niet duidelijk of hij in dat geval zal moeten opdraaien voor de factuur van de hulpdiensten. (JH)