Brandweer moet uitrukken voor… drijvend Dixi-toilet aan de IJzer: “Er zat gelukkig niemand in”

Weinig alledaagse interventie voor de hulpdiensten zondagavond in het centrum van Diksmuide. De brandweer met duikers kwam ter plaatse omdat er in het water van een zijarm van de IJzer een… Dixit-toilet dreef en er geen absolute zekerheid was dat er niemand in het toilet zat. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn.

De hulpdiensten kregen zondagavond rond 20.20 uur de melding dat er een rood Dixi-toilet dreef in het water van het vaartje in de Vaartstraat in Diksmuide. Het gaat om een zijarm van de IJzer en het toilet dreef ook die kanten op. Passanten hadden het drijvende toilet opgemerkt toen het bleef haken aan een boot en belden de hulpdiensten. Er was geen absolute zekerheid dat er niemand in het toilet zat en daarom stuurde de brandweer ploegen met duikers ter plaatse.

Deur vast

“Onze duikers van de brandweer gingen het water in en controleerden het toilet, dat bijna gezonken was en vol was gelopen met water”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van post Diksmuide. “Maar toen ze bij het toilet aankwamen, bleek het gekanteld te zijn. De deur zat beneden en kon niet geopend worden omdat het over de bodem sleepte. Daarop vroegen we bijstand van een bootje van kajakverhuur en recreatiepunt ‘t Buitenbeentje. Zij kwamen met een bootje ter plaatse om het toilet van onder de brug, waar het gevonden werd, weg te slepen tot aan hun kade. Daar hebben we het snel gekanteld en bleek er gelukkig niemand in te zitten.”

Het toilet werd door de brandweer met vereende mankrachten op het droge gehesen en al het water werd geloosd. Vanwaar het toilet komt en hoe het in het water terechtkwam, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de feiten. (JH)