Donderdag even na 9 uur liep bij de brandweer van Zone 1 een oproep binnen dat in de Matmeers in Assebroek een put, waar diverse kabels in lagen, vol water stond. De brandweer plaatste twee dompelpompen in de put om die zo leeg te trekken, maar het is onduidelijk of daarmee het euvel is opgelost.

Wordt wellicht vervolgd.

© JVM

