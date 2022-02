Brandweer moet tweemaal uitrukken voor modder op de weg

De brandweerposten van Diksmuide en Houthulst moesten donderdag rond de middag tweemaal uitrukken om bevuilde rijbanen door modder te gaan opruimen.

Een eerste oproep was er rond 11.50 uur en kwam vanuit de Kamardestraat in Beerst. Dat is een doodlopende zijstraat van de Wijnendalestraat. Door de regenval was er wat modder en aarde op de weg terechtgekomen en een passant belde de hulpdiensten op. De brandweer ruimde alles op.

Aarde en modder

Kort na de middag kreeg ook de brandweer van Houthulst een oproep binnen. Deze keer lag er een flinke hoeveelheid aarde en modder in de Esenstraat tussen Esen en Klerken.

Daar bleek een onbekend voertuig in de zachte berm naast de weg te zijn terechtgekomen en ploegde zo heel wat aarde en gras om.

Smurrie

Een flinke hoeveelheid smurrie kwam daardoor op de weg terecht wat leidde tot een gevaarlijke situatie. Ook daar kwam de brandweer alles opruimen.

De politie ging eveneens telkens ter plaatse voor de vaststellingen. (JH)