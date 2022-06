Brandweer moet paard uit vijver redden aan Hippodroom in Waregem

Op de Hippodroom van Waregem is donderdagavond een paard in de vijver gesukkeld. Het jonge dier raakte afgeleid door vlaggen langs de baan en ging van het parcours af. De brandweer van Gent moest met een speciaal tuig komen en het dier met een kraan uit de vijver tillen.

De jockey was aan het trainen voor de galoprennen toen het rond 19 uur verkeerd ging. “Het paard had plots alleen nog oog voor de wapperende vlaggen langs de renbaan”, zegt terreinverantwoordelijke van de Hippodroom Janus Archie. “Het is nog een jong dier, het ging met ruiter en al het water in. De jockey en nog twee anderen bleven in de vijver en probeerden het paard er terug uit te krijgen maar dat lukte niet, de oever is te steil en het paard gleed weg op het gladde slib. We moesten de brandweer en een dierenarts verwittigen. De brandweer van Waregem was snel ter plaatse maar die moesten de hulp inroepen van brandweerzone Centrum van Gent, enkel daar hadden ze een speciaal tuig om het paard mee uit de vijver te trekken.”

Paard ongedeerd

“In afwachting daarvan bleven twee mannen constant bij het paard in de vijver. Een paard zal immers een keer of twee proberen om zich te bevrijden, maar daarna geeft het op. Er moest dus iemand bij blijven om het dier rustig te houden maar ook om te voorkomen dat hij zijn kop zou laten hangen tot in het water.”

Uiteindelijk kon het paard verdoofd worden en met veel moeite met een hijskraan uit het water getild worden. Op enkele schrammen na bleef het paard ongedeerd en kon het samen met de jockey wegstappen. Het zat meer dan een uur vast in de vijver.

“Een ongeval zit in een klein hoekje”, besluit terreinverantwoordelijke Janus. “Het is misschien een puntje voor de gemeente om de oevers van de vijver minder steil te maken. Moest dit nog eens gebeuren, dan kan het paard er op eigen kracht uitklimmen.” (JF)