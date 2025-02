Brandweer maakt houten brug om vijf zeugen uit aalput te bevrijden

De brandweer van Torhout en het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Westhoek kwamen woensdagochtend ter plaatse om vijf varkens uit een aalput te redden in Torhout. Dat deden ze door zelf een houten brug te maken.

Even na 9 uur merkte een landbouwer van een boerderij in de Edewallestraat in Torhout op hoe verschillende varkens in de aalput zaten nadat de vloer van de varkensstal was ingezakt. Hij belde onmiddellijk naar de brandweer en een officier van post Torhout kwam zich van de toestand vergewissen. Snel werd beslist om het DRT-team van Brandweer Westhoek als versterking bij te roepen. “Het ging om vijf zeugen die in een 1 meter 80 diepe aalput waren gevallen”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Ze zaten behoorlijk diep en daarom werd eerst heel wat mest weggezogen. We moesten wat inventief zijn en maakten met hout ter plaatse een brug om de varkens zo één voor één naar boven te kunnen hijsen. De klus ging eigenlijk bijzonder vlot en na twee uren waren alle varkens gered.”

De dieren maken het goed. Daarna kon de brandweer terugkeren. (JH)