Brandweer kan weinig doen aan oliespoor op de Leie in Marke

Woensdagmorgen moest de brandweer uitrukken voor een oliespoor op de Leie. De hulpdiensten konden niet veel meer dan het uitvoeren van de nodige vaststellingen.

Indrukwekkend was het oliespoor wel. Over een afstand van enkele kilometers, met een start ter hoogte van Marke en een einde dat flirtte met de grens van Harelbeke, dreef het regenboogkleurige goedje op het wateroppervlak.

“Olie of mazout, het is in ieder geval een lange strook”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse. “Echte actie zullen we op dit moment niet ondernemen. Hoewel het erg uitgestrekt is, is de hoeveelheid mazout relatief beperkt. Als we het gaan bestrijden met detergenten zal het goedje alleen maar naar de bodem van de Leie zakken. Mochten we kiezen voor het indammen, dan vrees ik dat we de binnenscheepvaart zullen moeten stilleggen.”

Waar de smurrie vandaan kwam, was woensdagmorgen niet duidelijk. Verder onderzoek door de bevoegde diensten zal hopelijk een verantwoordelijke kunnen aanduiden.

(CL)