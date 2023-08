Brandweer kamt uur lang groot ondergronds garagecomplex uit na rookontwikkeling van… een wagen die te lang stationair bleef draaien

De brandweer moest donderdagochtend uitrukken naar een groot appartementencomplex in Nieuwpoort-Stad waar een rookontwikkeling werd opgemerkt in de ondergrondse garages. Er werd een uur lang gezocht, maar uiteindelijk niks gevonden.

Het waren bewoners die de brandweer om 7.50 uur belden. Bij het betreden via de poort van een ondergronds garagecomplex in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort werd een rookontwikkeling waargenomen. Waar die vandaan kwam was niet duidelijk want een brandgeur werd niet opgemerkt. De brandweerposten van Nieuwpoort en Koksijde en een officier van Oostduinkerke snelden ter plaatse. “Eenmaal aangekomen was er geen rook meer te bespeuren”, zegt luitenant Marc Villé.

“Het ging om een groot ondergronds complex van vijf appartementsgebouwen erboven, die beneden met elkaar overlapten. Zo waren er tientallen garageboxen, de meeste afgesloten. We gingen op zoek naar de oorzaak en voerden metingen uit, maar die bleken negatief. Wel hadden de brand- en rookdetectoren in de ondergrondse garage iets opgemerkt. Het ging om een auto die in de garage te lang stationair bleef draaien en de uitlaatgassen zo voor wat rook zorgden. Dat werd ook opgemerkt bij het openen van de poort. Na een uur zoeken waren we zeker dat er geen andere oorzaken waren.” (JH)