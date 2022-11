Brandweer in de weer met twee interventies: smurrie op weg en rook in woning in Koekelare

De brandweer van Koekelare kreeg zowel dinsdagavond als woensdagochtend vroeg twee interventies te verwerken. Eerst moesten verschillende straten schoongemaakt worden en daarna was er een melding van een mogelijke brand in een woning.

Eerst werd de post Koekelare dinsdagavond in versterking opgeroepen om de weg te helpen vrijmaken. Er werd dinsdag in de vooravond een flink bevuilde rijweg vastgesteld op de Provinciebaan. Het spoor werd eerst ontdekt in Beerst bij Diksmuide waar een grijsachtige smurrie op de weg bleek te liggen. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie want er kwamen meldingen binnen dat auto’s aan het slippen gingen, zonder veel erg. Het spoor liep door tot aan de rotonde in Koekelare aan de Houthoek. Zowel brandweer Diksmuide als Koekelare zetten sproeiwagens in om de baan vrij te krijgen. Post Leke zorgde voor de signalisatie. Nadien bleek de smurrie om bietenpulp te gaan.

Pak koffie

Woensdagochtend rond 6.30 uur kwam een melding binnen van een mogelijke woningbrand in de Zuidstraat in Koekelare. “Eenmaal aangekomen bleek er van vuur geen sprake te zijn”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. “In een appartement was wel een rookontwikkeling waar te nemen waarna het brandalarm afging en andere bewoners de hulpdiensten belden. Eenmaal binnen in het appartement bleek er een pak koffie op een kookplaat te staan die nog aan lag. We waren er gelukkig tijdig bij om erger te voorkomen. De schade bleek erg beperkt en we verluchtten het appartement nog om de brandgeur weg te krijgen.” (JH)