Brandweer helpt vrouw uit auto nadat ze in gracht eindigt in Alveringem

In de Noord-Ossenaarstraat in Alveringem is een vrouw zondagochtend in de gracht geëindigd met haar wagen. De brandweer kwam ter plaatse om haar te bevrijden, maar de vrouw kwam er grotendeels met de schrik vanaf.

Het ongeval gebeurde zondag rond 10.45 uur toen de vrouw in de landelijke Noord-Ossenaarstraat reed tussen Alveringem, Veurne en Lampernisse. Om een onduidelijke reden verloor ze plots de controle over haar personenwagen en kwam ze rechts in de gracht terecht. Door de klap kantelde haar wagen en bleef die op de zijkant liggen.

De vrouw raakte niet op eigen kracht uit het voertuig. De brandweer, politie en medische hulpdiensten snelden ter plaatse. De brandweer slaagde er wel in om de deur van de vrouw open te krijgen en haar te bevrijden. De vrouw leek niet gewond te zijn, maar kreeg ter plaatse toch een medische check-up.

De politie Spoorkin deed de nodige vaststellingen en bleef bij het voertuig tot dat getakeld was. Door het ongeval was er even geen verkeer meer mogelijk in de landelijke straat, maar dat leverde weinig hinder op.

(JH)