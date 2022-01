Brandweer helpt bewoners in Houthulst met wateroverlast

De brandweer hielp dinsdagavond enkele bewoners uit de nood die te kampen kregen met wateroverlast door een probleem met een put.

Even na 18 uur belden bewoners van een woning langs de Stadenstraat in Houthulst naar de hulpdiensten omdat ze te kampen kregen met wateroverlast.

Via een afzonderlijke garage in een bijgebouw stroomde het water over de oprit tot vooraan de woning. Er werd gevreesd dat het water tot op de weg zou kunnen reiken en een bedreiging kon vormen voor de woning.

Put

De brandweer van Houthulst kwam ter plaatse om het probleem te bekijken. Dat zou te maken hebben gehad met een put achter de garage die overliep en het water weg stuwde. De brandweer plaatste zandzakken om het water in te dijken.

