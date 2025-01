De brandweer van Diksmuide moest dinsdagochtend vroeg uitrukken om een modderspoor op te ruimen. Dat spoor lag in de Oostendestraat in Beerst en verspreidde zich over meerdere tientallen meters.

Het werd om 6.25 uur ontdekt en door de mistige omstandigheden was het extra gevaarlijk rijden voor alle verkeer. De brandweer kwam ter plaatse met de sproeiwagen en plaatste ook signalisatie om alles veilig te kunnen opruimen. Ze hadden ongeveer een uur werk. (JH)